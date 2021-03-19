5 фильмов о счастье, которые повысят ваш уровень серотонина и эндорфина

Март приближается к концу, но впереди нас ждет еще несколько приятных праздников. Один из них – День счастья, который отметят завтра, 20 марта, по всему миру.

Еще в 2012 году Генассамблея ООН учредила этот праздник по инициативе одной небольшой страны в Гималаях – Королевства Бутан. Считается, что его жители – самые счастливые люди в мире, а экономика этой страны измеряется не с помощью ВВП, а по другому понятию – Валовому Национальному Счастью. В его расчет входит сохранение природы, традиций и тд.

Так что сейчас, когда вокруг бушует пандемия, подобный день – отличный повод порефлексировать или наоборот освободить голову от лишних мыслей за просмотром хорошего кино.

"Трасса 60"

Фильм о том, куда приводят нас наши желания, каковы условия сделки с собственной совестью и как расслышать, что говорит тебе внутренний голос. Вымышленная "Трасса 60" проведет Нейла Оливера через фантасмагорические испытания и приведет к его судьбе и к самому себе.

"Невероятная жизнь Уолтера Митти"

Фильм о счастье, в котором герой Бена Стиллера покоряет космическое пространство, спасает город от апокалипсиса и страшных разрушений, впрочем, только лишь в собственном воображении. Впрочем, в реальной жизни ему тоже выпадают удивительные приключения, заставляющие прочувствовать жизнь по-настоящему.

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"Полночь в Париже"

Неисправимый романтик Гил приезжает в Париж со своей невестой. Они идут ночью на прогулку, но внезапно он оказывается в 1920 году. Гил прогуливается с Хемингуэем, Фицджеральдом, Гертрудой Стайн, Пикассо под фонарями старого города. Светлый, искренний фильм Вуди Аллена создан для тех, кто считает, что родился не в свое время.

"Самый быстрый "Индиан"

Это история жизни знаменитого новозеландца Берта Монро, который потратил десятилетия жизни на переоснащение своего любимого мотоцикла марки "Индиан" 1920 года выпуска с максимальной скоростью в 58 миль/ч в гоночный болид для установления рекорда скорости.

"Путешествие Гектора в поисках счастья"

Гектор — немного эксцентричный, но ужасно обаятельный лондонский психиатр — пребывает в состоянии кризиса, вызванного тем, что его пациенты не становятся счастливее, несмотря на все его усилия. И однажды Гектор решается самолично отправиться в путешествие по всему свету, чтобы узнать, существует ли счастье вообще и, что еще важнее, существует ли оно для него самого.

Ранее мы делились подборкой фильмов и сериалов о вирусах, которые сняли прямо во время пандемии COVID-19.