Международный день счастья: история, значение и лучшие поздравления

Будьте счастливы не только в День счастья!

Сегодня особенно счастливый день, потому что, помимо Дня весеннего равноденствия и Всемирного дня Земли, 20 марта отмечается еще и Международный день счастья.

Он был провозглашен по инициативе ООН в 2012 году с целью поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты. Также сегодняшний праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человечества.

Пусть так и будет, а мы собрали для вас в этот день самые оптимистичные поздравления, яркие картинки и жизнерадостные стихи. Желаем, чтобы ваша жизнь стала хоть немного счастливее. Делитесь позитивными пожеланиями с близкими людьми, а еще не забывайте делать им приятные сюрпризы. В этом вам поможет наш календарь праздников на март, в котором вы найдете идеи полезных и приятных подарков на весенние праздники.

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С Днем счастья: поздравления в стихах

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Будьте счастливы всегда,

Несмотря на время года:

Хоть жара, хоть холода,

Снег, дождливая погода!



Пусть всегда в душе у вас

Будет счастье жить беспечно!

Блеск ваших счастливых глаз

Ярко пусть сияет вечно!

С Днем счастья! / Фото: Unsplash

С самым счастливым днем: пожелания своими словами

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Я тебе желаю счастья – огромного, яркого, впечатляющего, незабываемого и бесконечного!

Короткое пожелание счастья

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Всех земных желаю благ,

Чтобы вам всего хватало,

Чтобы в жизни каждый шаг

Счастье вас сопровождало!

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С Днем счастья! / Фото: Unsplash

С Днем счастья: лучшее поздравление

Ищите счастье в мелочах,

В улыбках, в ясных, светлых днях,

В прекрасных, радостных мгновениях,

В чудесных, сладких сновидениях,

А утром – в кофе ароматном

И в слове добром и приятном,

В случайной важной в жизни встрече,

В огнях, что зажигает вечер,

В объятиях, поцелуях нежных,

В дожде и солнце, вьюгах снежных:

Для счастья сто причин найдет

Лишь тот, что жизни вкус поймет!

С Днем счастья! / Фото: Unsplash

С днем счастья: яркое поздравление

***

День счастья наступил сегодня,

И соловьем поет погода,

Найдите повод для улыбки,

Забудьте прежние ошибки!



Чтоб пустяки не огорчали,

Добро и радость окружали,

Не будет счастье приходящим,

А будет вечным, настоящим!

С Днем счастья! / Фото: Unsplash

Прикольные поздравления в счастливый день

***

Пусть счастье к каждому придет,

Тихонько подкрадется

Или, совсем наоборот,

С фанфарами ворвется.



Вломится в дверь однажды днем

Или безлунной ночью

Заглянет к вам на огонек,

Как будто между прочим.



Неважно, как, неважно, где,

Поверьте – счастье будет,

Оно достанет вас везде.

Так с днем вас счастья, люди!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.