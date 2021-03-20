Международный день счастья: история, значение и лучшие поздравления

Сегодня особенно счастливый день, потому что, помимо Дня весеннего равноденствия и Всемирного дня Земли, 20 марта отмечается еще и Международный день счастья.
Он был провозглашен по инициативе ООН в 2012 году с целью поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты. Также сегодняшний праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человечества.
Пусть так и будет, а мы собрали для вас в этот день самые оптимистичные поздравления, яркие картинки и жизнерадостные стихи. Желаем, чтобы ваша жизнь стала хоть немного счастливее. Делитесь позитивными пожеланиями с близкими людьми, а еще не забывайте делать им приятные сюрпризы. В этом вам поможет наш календарь праздников на март, в котором вы найдете идеи полезных и приятных подарков на весенние праздники.
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С Днем счастья: поздравления в стихах
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Будьте счастливы всегда,
Несмотря на время года:
Хоть жара, хоть холода,
Снег, дождливая погода!
Пусть всегда в душе у вас
Будет счастье жить беспечно!
Блеск ваших счастливых глаз
Ярко пусть сияет вечно!
С самым счастливым днем: пожелания своими словами
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Я тебе желаю счастья – огромного, яркого, впечатляющего, незабываемого и бесконечного!
Короткое пожелание счастья
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Всех земных желаю благ,
Чтобы вам всего хватало,
Чтобы в жизни каждый шаг
Счастье вас сопровождало!
С Днем счастья: лучшее поздравление
Ищите счастье в мелочах,
В улыбках, в ясных, светлых днях,
В прекрасных, радостных мгновениях,
В чудесных, сладких сновидениях,
А утром – в кофе ароматном
И в слове добром и приятном,
В случайной важной в жизни встрече,
В огнях, что зажигает вечер,
В объятиях, поцелуях нежных,
В дожде и солнце, вьюгах снежных:
Для счастья сто причин найдет
Лишь тот, что жизни вкус поймет!
С днем счастья: яркое поздравление
***
День счастья наступил сегодня,
И соловьем поет погода,
Найдите повод для улыбки,
Забудьте прежние ошибки!
Чтоб пустяки не огорчали,
Добро и радость окружали,
Не будет счастье приходящим,
А будет вечным, настоящим!
Прикольные поздравления в счастливый день
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Пусть счастье к каждому придет,
Тихонько подкрадется
Или, совсем наоборот,
С фанфарами ворвется.
Вломится в дверь однажды днем
Или безлунной ночью
Заглянет к вам на огонек,
Как будто между прочим.
Неважно, как, неважно, где,
Поверьте – счастье будет,
Оно достанет вас везде.
Так с днем вас счастья, люди!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.
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