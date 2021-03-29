Ми-ми-ми дня: принц Швеции Карл Филипп показал своего третьего ребенка

Принц Карл Филипп и принцесса София стали родителями в третий раз

26 марта принц Швеции Карл Филипп и его супруга принцесса София, которые ранее показали редкие фото со свадьбы, в третий раз стали родителями. В королевской семье появился мальчик, которого назвали Юлианом.

Первый портрет новорожденного опубликован в официальном Instagram-аккаунте дворца. В посте отмечается, что автором фото стал сам принц Карл Филипп. А полное имя мальчика – Юлиан Герберт Фольке.

Фото: instagram.com/kungahuset

Он получит титул герцога Халланда, но не будет иметь права претендовать на престол. Впрочем, как и его старшие братья.

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Напомним, что принцесса София и принц Карл Филипп также воспитывают еще двух сыновей: четырехлетнего Александра и трехлетнего Габриэля.

Принц Карл Филипп, принцесса София с сыновьями Александром и Габриэлем / Фото: instagram.com/prinsparet/

Накануне Хилари Дафф в третий раз стала мамой. Актриса показала первые фото с младенцем.