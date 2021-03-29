Ми-ми-ми дня: принц Швеции Карл Филипп показал своего третьего ребенка

26 марта принц Швеции Карл Филипп и его супруга принцесса София, которые ранее показали редкие фото со свадьбы, в третий раз стали родителями. В королевской семье появился мальчик, которого назвали Юлианом.
Первый портрет новорожденного опубликован в официальном Instagram-аккаунте дворца. В посте отмечается, что автором фото стал сам принц Карл Филипп. А полное имя мальчика – Юлиан Герберт Фольке.
Он получит титул герцога Халланда, но не будет иметь права претендовать на престол. Впрочем, как и его старшие братья.
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Напомним, что принцесса София и принц Карл Филипп также воспитывают еще двух сыновей: четырехлетнего Александра и трехлетнего Габриэля.
Накануне Хилари Дафф в третий раз стала мамой. Актриса показала первые фото с младенцем.
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