Михаил Поплавский и его имидж: почему скандальный ректор не стесняется шутить о сексе со студентками

Знаменитый певец признался, что нужно получать удовольствие от всего, что ты делаешь

Михаил Поплавский, который недавно прокатился с красавицей на "харлей-дэвидсоне" по ночному городу, признался, почему так часто шутит о сексе со студентками.

Знаменитый певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств смело идет в ногу с трендами и много общается с молодежью. Но ни для кого не секрет, что Михаил Поплавский нередко упоминает в своих шутках интимные связи со студетками, а также с преподавательницами. "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24" откровенно побеседовала с артистом.

Михаил Поплавский / Фото: instagram/poplavskiy_michail

"Юмор, спорт и секс двигают мир. Юмор – это коммуникации, спорт – это здоровье, а секс – это удовольствие. Я ничего нового не открываю. Тут есть самоирония", – рассказал Михаил Поплавский.

Тем не менее среди ректоров других приличных высших заведений так шутить не принято. Но певец отмечает, что богемный университет культуры – это совсем другое.

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"Так что понимаете, у меня была выбрана концепция раскрутки Киевского институт культуры через пиар-проект "поющий ректор", юмор, который всегда заходит и некоторые подобные шутки на грани фола. Это нормально, я считаю, что мы должны воспринимать жизнь по философски, такой, какая она есть, удовольствие получать от всего, что ты делаешь и говоришь", – поделился артист.

Что более интересно, сами студентки, коллеги и в целом общество реагирует спокойно на то, что такое поведение – часть имиджа Михаила Поплавского. В то же время на Западе сейчас наоборот более популярно осуждать людей за подобные действия.

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