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Михаила Ефремова готовят для этапирования в Москву из колонии в Белгороде

5 февраля, 18:34

Анна Пономаренко

Актер ранее перестал выходить на связь

Актера Михаила Ефремова, которого приговорили к семи с половиной годам лишения свободы, готовят для этапирования из Белгорода в Москву, чтобы там рассмотреть кассационную жалобу на приговор, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее сообщали, что актер "исчез" из колонии в Белгородской области, где он отбывал наказание — после разговора с адвокатом он перестал выходить на связь.

Михаил Ефремов / Фото: Getty Images

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В колонии актер, осужденный за смертельное ДТП, отбывает наказание с осени прошлого года. Новость об исчезновении Ефремова встревожила общественность, однако теперь стало понятно, по какой причине от Михаила не было вестей. Обычно актер активно переписывается со своими коллегами, родными, друзьями и поклонниками – пишет бумажные письма от руки.

Напомним, стало известно, сколько денег в банке хранит Михаил Ефремов. Доступ к финансам актера, к слову, пытается заполучить его законная супруга Софья Кругликова.

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Михаил Ефремов

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