Мика Ньютон впервые призналась, что ее родные тоже болели онкологией

Осенью прошлого года певица Мика Ньютон рассказала о своей болезни – раке яичника. Теперь артистка впервые призналась, что раком у нее в семье болели ее мать и бабушка.

В интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" Мика также рассказала, как и когда узнала о страшном недуге.

"Это был мой первый поход в онко-центр, в день рождения моего мужа", – говорит Ньютон.

Таким образом первым о болезни узнал ее супруг. Сначала у Мики обнаружили рак третьей стадии, а позже, к счастью, анализы показали первую стадию.

Мика Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

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"У меня и у бабушки был рак, и у мамы. Но, как показало мое тестирование, моя болезнь – не наследственное", – рассказала Мика.

К счастью все женщины в семье Ньютон побороли онкологию. Недавно Мика на две недели приезжала в Киев, где хочет основать фонд, чтобы помогать людям бороться с раком.

Ранее Мика Ньютон призналась, как у нее обнаружили рак и рассказала о симптомах.

Смотрите полное интервью Мики Ньютон для "Зіркового шляху":