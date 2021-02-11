Минкульт Украины внес семерых российских артистов в черный список

В черный список Минкульта пополнили еще семь артистов. Об этом сказано на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

В перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности попали участники группы "Хора Турецкого": Михаил Кузнецов, Алексей Александров,Павел Бердников,Олег Бляхорчук, Константин Кабанов. Стоит отметить, " что Хор Турецкого" не раз выступил на аннексированном полуострове.

Также в Украину не смогут приехать актеры российского фильма "Крым":Роман Курцын и Евгения Лапова.

Участники "Хора Турецкого", Роман Курицын и Евгения Лапова / Фото: Instagram Реклама

На сегодняшний день список состоит из 171 артиста.

Напомним, Алена Апина отреагировала на попадание в черный список. Она записала видео на унитазе и заявила, что списки бесполезны.

Не только Украина запрещает въезд в страну. Например,недавно Литва закрыла границы для Филиппа Киркорова.