Версія українською
$ 28,17
34,23

Минкульт Украины внес в черный список двух российских певиц

26 января, 10:24

Инна Петрова

А все из-за Крыма

Министерство культуры и информационной политики, вслед за известным продюсером, внесло в "черный список" двух российских артисток – Алену Апину и Юлию Беретту из группы "Стрелки". Как сообщается на сайте ведомства, певицы создают угрозу нацбезопасности Украины.

В 2017 году Алена Апина попала базу "Миротворца" после концерта в Архангельске, когда она выступила на фоне надписи "Крым наш". Тогда певица получила запрет на въезд в Украину.

Алена Апина
Фото: instagram.com/neapina

В 2019 году в интервью немецкому изданию Апина выразила неоднозначное мнение в отношении Крыма.

"Наш Крым, не наш Крым – у меня очень сложное отношение к происходящему. С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, конечно, он не наш", – сказала певица.

Реклама

Читайте также: Участница Голосу країни-10, которая попала в "Миротворец", покинула шоу

А вот экс-участница группы "Стрелки" Юлия Беретта после оккупации Крыма несколько раз посещала полуостров, а фото оттуда постила в соцсетях.

Юлия Беретта
Скриншот: instagram.com/juliaberetta1

Ранее сообщалось, что Литва закрыла границы для Филиппа Киркорова из-за Крыма.

Новости на эту же тему:

Киркоров рассказал о дружбе России и Украины после выступления Ротару на "Песне года" Российский актер Гуськов попал в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины Ведущую российских новостей не пустили в Украину
минкульт алена апина запрет на въезд

Реклама

Новости партнеров

В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!