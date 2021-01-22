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Мишина намекнула Эллерту, где хочет провести медовый месяц: фото

22 января, 20:16

Анна Пономаренко

Звезда "Холостячки" показала несколько мест на выбор

Звезда реалити "Холостчка" Ксения Мишина, которая рассказала, как снимают сцены секса в кино, намекнула своему избраннику Александру Эллерту, куда бы хотела отправиться в медовый месяц.

На своей странице в Instagram Ксения опубликовала репост видео, которое создали ее поклонники. В ролике фото Мишиной и Эллерта, которое было сделано в финале "Холостячки", наложили на кадры различных известных достопримечательностей мира. Среди популярных мест: Эйфелева башня в Париже, Колизей в Риме, Тадж Махал в Индии, Великая Китайская стена и многие другие.

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"Я не против", – подписала видео Ксюша, отметив в публикации Александра.

Фото: Instagram Ксении Мишиной

Напомним, Александр Эллерт рассказал, почему не знакомит Ксению Мишину со своими родителями.

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