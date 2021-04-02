Мисс Украина не пускают в США на конкурс красоты

"Мисс Украина-Вселенная-2020", Елизавета Ястремская может не попасть в США на конкурс "Мисс Вселенная", который состоится 16 мая в Майами. Обладательнице титула "Мисс Украина" отказали в получении визы. Об этом сообщается на странице Miss Universe Ukraine в Facebook.

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В связи с этим президент "Мисс Украина-Вселенная" Анна Филимонова обратилась ко временной поверенной в делах США Кристине Квин.

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"Наша "Мисс Украина Вселенная-2020", Елизавета Ястремская, должна принять участие в международном конкурсе "Мисс Вселенная-2020", проведение которого было отложено из-за пандемии на 16 мая 2021 года, который состоится в Майами, США, и подготовка к которому стартует 6 мая", – говорится в сообщении.

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Отметим, что в 2019 году в визе отказали еще одной украинке, Анастасии Субботе, из-за того, что ее мать живет в США.

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