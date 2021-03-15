Младшая сестра Кейт Миддлтон стала мамой во второй раз

Младшая сестра Кейт Миддлтон, 37-летняя Пиппа Миддлтон, которая недавно покаталась на самокате с сыном, стала мамой во второй раз. Об этом сообщает британское издание HELLO!. У Пиппы и ее супруга Джеймса Мэттьюса родилась девочка.

Источник из окружения семьи сообщил, что Пиппа родила в понедельник, 15 марта, около 4:22 утра по лондонскому времени. Пара решила назвать свою дочь Грейс Элизабет Джейн.

"Мать и ребенок чувствуют себя хорошо", – сказал источник, – Она идеальна, все в восторге от такого счастливого прибытия".

Кейт и Пиппа Миддлтон / Фото: Getty Images Реклама

Дочь Пиппы стала двоюродной сестрой детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз связали себя узами брака в мае 2017 года в церкви Святого Марка в Энглфилде. Тогда подружкой невесты стала малышка Шарлотта, а принц Джордж – пажем.

Сообщения о беременности Пиппы впервые появились еще в декабре прошлого года.