"Мне есть чему научить других": известный актер намерен уйти в политику

Накануне мы писали, что солист группы "ТИК" стал совладельцем IT-компании. Теперь с неожиданным заявлением выступил Мэттью Макконахи. Хотя в прошлом актер говорил, что вряд ли сменит профессию, сейчас он думает наоборот.

51-летний Макконахи готов побороться за пост губернатора штата Техас. Об этом он сообщил недавно в подкасте The Balanced Voice, опубликованном в YouTube.

Актер Мэттью Макконахи / Фото: Imdb.com

Во время беседы с актером ведущая подкаста Рания Манкариус спросила Макконахи, может ли стать выдвижение на пост губернатора Техаса его следующим шагом в жизни.

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"Я действительно думаю, что мне есть чему научить и чем поделиться. Это стоит серьезно обдумать", — заявил он.

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В настоящее время Мэттью Макконахи проживает в Техасе вместе со своей семьей. Выборы губернатора этого штата запланированы на 2022 год.

Мэттью Макконахи — не первый актер, который желает попробовать себя в политике. Его предшественниками на этой арене были Уилл Смит, Арнольд Шварценеггер, а также Канье Уэст со своим скандальным заявлением о выборах на должность президента США.

Ранее Мэттью Макконахи признался, что его шантажом принудили лишиться девственности в 15 лет.