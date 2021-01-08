"Если дела идут плохо – не ходи с ними": лучшие цитаты легендарного Элвиса Пресли

8 января 1935 года родился легендарный певец, король рок-н-ролла Элвис Пресли. Сегодня он мог бы праздновать свое 86-летие. Давайте вспомним самые интересные факты из его жизни и творчества, а также запишем себе интересные цитаты легендарного певца.

Певец Элвис Пресли / Фото: Wikipedia

Короткая биография Элвиса Пресли

Пресли родился в небогатой американской семье, а карьеру музыканта начал в церковном хоре. Когда ему исполнилось 11 лет, мальчик получил в подарок гитару и начал всерьез интересоваться музыкой. Когда он окончил школу, то устроился на работу водителем грузовика, но увлечение музыкой Элвис не забыл.

Чуть позже, в 1956 году, Элвис получил мировую славу, а его сингл Heartbreak Hotel разошелся в количестве более чем миллион экземпляров.

Примечательно, что Пресли влюбил в себя поклонников по всему миру не только голосом и текстами песен, но и своими танцами.

В 1973 году у певца развилась лекарственная зависимость и начались серьезные проблемы со здоровьем. 16 августа 1977 года Пресли умер в собственном поместье в Мемфисе.

ТОП-10 цитат короля рок-н-ролла Элвиса Пресли:

Я не пытаюсь быть сексуальным. Это всего лишь мой способ самовыражения.

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Кем бы я ни стал, это будет то, что Бог выбрал для меня.

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Бог может дать, и Бог может взять. В следующем году я могу вдруг стать пастухом.

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Чувство ритма либо есть, либо его нет. Но когда есть, то оно преследует тебя во всем.

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Амбиция – это мечта с восьмицилиндровым двигателем.

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Мне никогда не будет приятно пить крепкие напитки и курить сигареты. Не считаю эти вещи подходящими для себя.

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Имидж – это одно, а человек – это другое. Очень тяжело жить согласно имиджу.

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Судить о человеке по слабому поступку – это то же самое, что судить о могуществе океана по одной его волне.

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Моя философия жизни проста: мне нужно кого-то любить, чего-то ждать и что-то делать.

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Важно стараться, чтобы вокруг были люди, которые могут дать тебе немножко счастья, ведь живешь ты один раз, дружище.

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Если дела идут плохо – не ходи с ними.

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Ценности – как отпечатки пальцев. У всех разные, но при этом они прослеживаются во всем, что вы совершаете.

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Я не король. Иисус Христос – король. Я просто артист.

Правда – как солнце. Вы можете закрыть его на время.

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Я могу позволить себе все, кроме того, что хочу на самом деле.

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Я в жизни не написал ни единой песни. Это все большой обман.

Напомним, ранее мы писали о том, как музыкант и актер был зачислен в ряды американской армии – в 3-ю танковую дивизию.