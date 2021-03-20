Покрытие 5G абсолютно безопасно для здоровья – медики нашли новые доказательства

"Мобильные вышки", как и другие варианты использования стандартов 5G, не представляют абсолютно никаких рисков для здоровья. Очередное масштабное исследование провели австралийские ученые. Заключение экспертов недавно опубликовано в Journal of exposure science & environmental epidemiology.

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Новости о внедрении стандарта пятого поколения мобильной связи и сверхскоростного интернета вызывают целые бури протеста. Люди боятся, что мобильные телефоны "фонят" радиацией, а технологии 5G якобы еще страшнее. Некоторые думают, что они вызывают генные мутации и множество болезней. Это неправда.

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Выводы медицинской группы ученых полностью соответствуют стандартам безопасности, которые широко приняты во всем мире. Исследователь Сара Лафран, директор ARPANSA (австралийского агентства по радиационной защите и ядерной безопасности) отметила, что понимает опасения людей по поводу внедрения новейших технологий. Однако ученые собрали все доказательства полной безопасности низкоуровневых радиоволн выше 6 ГГц, которые используются в сети 5G. Для этого они не только провели новые исследования, но и заново проанализировали более 100 отчетов исследователей, проведенных ранее.

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Авторы исследования советуют меньше паниковать и поддаваться массовой истерии, разгоняемой противниками 5G технологий в некоторых медиа и социальных сетях. На самом деле мы почти ежедневно подвергаемся воздействию частот выше 6 ГГц, напомнил Кен Карипидис, помощник директора по оценке и консультированию ARPANSA. Их используют в медицинской технике и инструментах, радарах, сканерах при досмотре в торговых центрах, аэропортах. А в перспективе такие технологии будут использоваться все больше и больше во всем мире.

Напомним, что ранее мы писали о полезных свойствах ультрафиолетового излучения.