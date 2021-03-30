Модель Джиджи Хадид примерила самый уютный тренд весны — трикотажный костюм

В подборке стильной домашней одежды мы уже говорили о том, насколько универсален трикотажный костюм. Он одинаково хорош, чтобы поваляться на диване, выйти за кофе или встретиться с подругой. Из такого не хочется вылезать 24/7 — и не нужно. Лучше берите пример с Джиджи Хадид. Модель и новоиспеченная мама была замечена на улицах Нью-Йорка в лаконичном сером костюме.

Джиджи Хадид с подругой и дочкой / Фото: Getty Images

Для прогулки с полугодовалой дочкой Хай Джиджи надела кардиган с трендовым воротником-поло и широкие брюки в рубчик. Комплект дополнили черные ботильоны с зауженным квадратным носом, несколько цепочек на шее и очки с затемненными линзами. Не забыла Хадид и про маску — главный аксессуар с начала пандемии.

Для тех, кто давно искал что-то похожее, мы нашли несколько интересных вариантов у известных брендов.

Reserved, 1099 грн / Фото: reserved.com/

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Mango, 1999 грн / Фото: shop.mango.com/

H&M, 3300 грн / Фото: hm.com

Oysho, 2799 грн / Фото: oysho.com

Напомним, что недавно другая модель, Алессандра Амбросио показала, как носить брюки с разрезами.