Модель рlus-size Эшли Грэм засыпала Instagram своими голыми фото во время беременности

Известная рlus-size модель Эшли Грэм, которая год назад впервые стала мамой, показала свои обнаженные фото, сделанные во время беременности.
Снимки 33-летняя знаменитость опубликовала в Instastories, поделившись послеродовым опытом с фолловерами.
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Эшли не стесняется своего тела и смело демонстрирует, как сцеживает молоко с помощью специального молокоотсоса.
Эшли Грэм родила ребенка от Джастина Эрвина, за которого вышла замуж в 2010 году.
Грэм активно пропагандирует любовь к своему телу, и советует своей аудитории ни в коем случае не беспокоиться по поводу стандартов, навязываемых модой и обществом.
Уже через полгода после рождения малыша, которого назвали Исааком, Эшли Грэм снялась в рекламной кампании купальников. известно, что свои снимки она принципиально просит не ретушировать.
Ранее мы писали, что певица Джамала рассекретила свой вес спустя полгода после вторых родов.