Модный Liquid Coral: где найти в Киеве и при чем здесь институт цвета Pantone

Мы продолжаем искать самые оригинальные коктейли Украины. И раньше уже рассказали о самом инстаграмном "Тайском Сауэре" и коктейле с интересным концептом Do not think about feijoa. А сегодня покажем, как выглядит коктейль модного оттенка Pantone Liquid Coral, и почему его все заказывают.

Где искать коктейль?

Нашли оригинальный коктейль в Parovoz SpeakEasy – это бар формата Speakeasy, у которого нет вывески и спрятан он под локацией "Кинотеатра Киев" уже 19 лет. И сюда попадают только те, кто в теме столичной алкокультуры и любит эксклюзивные алкогольные сочетания. Собственно, поэтому я здесь

Parovoz SpeakEasy / Фото: restobar

Кстати, бар еще и попал в мировой рейтинг Top 500 Bars и занял 331-е место. Стал первым среди украинских баров, кто оказался в этом списке. Поэтому я не упустила возможность разведать локацию и протестировать самый оригинальный коктейль.

Выбор коктейля доверила бармену Дмитрию, который уже 8 лет за баром. И уже после 5 минут нашего общения я не смогла воспринимать это место как обычный бар. Пришла к выводу, что меню в подобных заведениях – лишнее.

Бармен Дмитрий / Фото: Instagram: parovozspeakeasy

"Это не бар – это дом, где все наши гости – друзья. Я и меню редко даю посетителям, оно у нас служит исключительно для того, чтобы на цены посмотреть. Потому что кому дома нужно меню? Но на самом деле, причина проста – перед посетителями в течение дня стоят десятки сложных испытаний, которые нужно быстро и качественно пройти. Когда они в баре, мы хотим им устроить атмосферу релакса – чтобы те выключили "режим брейншторма" и не перечитывали десятки коктейлей с сотнями неизвестных ингредиентов", – сказал Дмитрий.

В шутку добавил, что иногда достаточно у клиента уточнить его знак зодиака, чтобы понять, какой коктейль он оценит.

Поэтому мне приготовили самый популярный коктейль заведения – Liquid Coral, концепт которого связан с институтом цвета Pantone.

В чем особенность и рецептура?

Liquid Coral - это коктейль, придуман Дмитрием на основе ягод и премиальной голландской водки Ketel One. Бармен признался, что идея коктейля была проста. Вангуем, здесь вы сразу вспомнили выражение "все гениальное просто", и на самом деле это и есть спойлер к Liquid Coral.

Liquid Coral / Фото: Сегодня

Дмитрий хотел сделай коктейль на основе клубники, которую любит его жена, а уже потом подбирал ингредиенты, чтобы они гармонировали с фруктом. И самое важное – был выдержан баланс.

В результате он собрал идеальное соотношение: клубника, водка, базилик, ревень, ваниль и черный перец. И баланс удалось сохранить с помощью кисло-сладкой части рецептуры.

Кстати, готовят коктейль простым методом шейка.

Ингредиенты добавляют в таком соотношении:

Водка Ketel One 40 мл Йогуртовый ликер – 30 мл Джем клубники – 15 мл Ванильный сироп – 10 мл Лимонный сок – 25 мл; Биттер Rhubarb.

И для дизайна: смесь перцев и листок свежего базилика.

Liquid Coral / Фото: Сегодня

А институт Pantone и коктейль связывает название напитка – Liquid Coral. Ведь именно в 2019 году был избран самый популярный цвет – и это был Living Coral. Тогда Дмитрий заметил этот трендовый оттенок, который совпал с цветом его коктейля, но он заменил "living" на "liquid" (ибо коктейль – жидкость). Так коктейль получил идеальное название и концепт. И этот дуэт гармоничен.

Living Coral / Фото: instagram.com/pantone

Прайс коктейля – 250 гривен.

Что хочется сказать после выпитого бокала?

В Pantone были правы, когда писали, что этот цвет заряжает энергией, вдохновляет и придает сил. Я проверила эту характеристику на практике, и в формате коктейля – она ​​работает.

На вкус – это кисло-сладкая история с перчинкой. Первый глоток возвращает в лето, свежий аромат напитка вдохновляет, а немного острое послевкусие в ​​сочетании с базиликом мотивирует взять еще 1 порцию и продолжить эту летнюю историю хотя бы на несколько минут дольше

Но не только рецептура повлияла на мои вкусы, а и бармен.

Дмитрий уверен, что при выборе коктейля клиентом важным остается разговор. Поэтому когда кто-то заказывает "Негрони", бармен рассказывает о графе Камилло Негрони. Именно он и придумал этот коктейль во Флоренции. После этого посетитель вдохновленно дегустирует напиток, тем самым прикасаясь к истории.

В моем случае, я слушала истории о вдохновении и где бармен его обычно черпает для создания коктейлей, одним из которых я наслаждалась.

Название и подача Liquid Coral также сыграли свою роль. Потому что все же сначала акцент внимания именно на визуальной составляющей и позиционировании коктейля в барной карте. И они здесь гармонично объединены, учитывая концепт коктейля.

