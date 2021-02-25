Молодая супруга Петросяна о сравнении со Степаненко: "Это хамство!" (видео)

На днях молодую супругу юмориста Евгения Петросяна атаковала пресса – Татьяна Брухунова, которую сравнили с дочкой Боярского, посетила премьеру спектакля в одном из московских театров, но насладиться представлением ей не удалось из-за назойливых журналистов.

Представители сразу нескольких телеканалов пристали к Татьяне с расспросами о личной жизни и других вещах, о которых Брухунова публично не рассказывает. На один из вопросов журналиста о сходстве Татьяны с бывшей супругой Евгения Петросяна, Еленой Степаненко, девушка ответила одной лишь фразой: "Это хамство!".

Позже в Instastories она опубликовала видеосообщение, где назвала журналистов в театре "невежами" и возмутилась их поведением. Также она снова прокомментировала вопрос о сравнении со Степаненко.

Татьяна Брухунова и Елена Степаненко / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny, instagram.com/bruhunova

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"Почему он не спросит у Елене Григорьевны о ее сходстве с тремя предыдущими женами Евгения Вагановича. Это было бы справедливо. Почему только меня сравнивают с ней, а ведь было же еще три жены до нее", – говорит Татьяна.

Брухунова также отметила, что она не видит своего внешнего сходства со Степаненко.

"Сравнивают люди, у которых плохое зрение, так как я не вижу никакого сходства. Типаж абсолютно разный", – прокомментировала супруга Евгения Петросяна.

Татьяна Брухунова Видео: instagram.com/bruhunova

Ранее мы сравнивали образы Татьяны Брухуновой и новой помощницы Евгения Петросяна – Александры Скобцовой.