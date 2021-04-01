Молодая супруга Петросяна удивила неожиданным нарядом: фото

Татьяна Брухунова, которая недавно прокомментировала слухи о третьей беременности, удивила необычным нарядом. Супруга юмориста решила дать хейтерам новый повод для обсуждений. В Instagram она обнародовала снимок в необычном вязаном комплекте.
Брухунова надела костюм песочного цвета, состоящий из брюк и свитера Спереди на груди его украшал рисунок мандаринок, а сзади на свитере были нарисованы красные трусики.
Татьяна Брухунова / Фото: instagram.com/bruhunova
"1 апреля! P.S Спонсор всех обернувшихся глаз – мой новый свитер", – подписала фото Татьяна.
В комментариях мнения разделились. Одни пользователи оценили такую оригинальность и юмор, а другим же наряд не понравился.
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