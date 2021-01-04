Молодая жена Петросяна решила провести новогодние каникулы без сына и мужа

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которая недавно поэкспериментировала с имиджем, решила провести новогодние каникулы отдельно от семьи. Она оставила сына Вагана с отцом, а сама поехала в небольшое путешествие. В Instagram она публикует фото, как она проводит время без ребенка и мужа.

Жена Петросяна призналась, что решила отдохнуть от домашней рутины в компании мамы в Санкт-Петербурге. А сын остался с папой и няней дома. Многие подписчики осудили такое решение Татьяны, но решила игнорировать негативные сообщения.

Вместо этого она начала публиковать фото со своего путешествия.

Татьяна Брухунова / Фото: instagram.com/bruhunova

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Напомним, Татьяна Брухунова – помощница Евгения Петросяна и его пятая супруга. Они поженились в декабря 2019 года. Пара воспитывает сына Вагана.

Ранее мы рассказывали, что в Сети сравнили образы жены Петросяна и его новой помощницы.