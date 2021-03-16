Молодость можно продлить без пластических операций: что это за метод и сколько стоит

Коллаген от рождения производит и сам организм, но после 25 лет этот процесс замедляется

Всегда выглядеть на восемнадцать – мечта едва ли не каждой женщины. И чтобы сохранить молодость, оказывается, совсем не обязательно идти к пластическому хирургу. Коллаген – вот в чем секрет. Как работает этот компонент и сколько надо потратить денег, чтобы сиять красотой, рассказала врач-диетолог Карина Дайнеко в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Коллаген – это волокнистый белок, содержащийся в теле, мышцах, коже, волосах, зубах, костях, суставах и способствует исправности организма. Коллаген от рождения производит и сам организм, но после 25 лет этот процесс значительно замедляется.

"Мы видим первые проявления или тенденцию к созданию морщин у некоторых людей. Вопрос соединительных тканей в виде суставных болей или нарушения работы суставов, это тоже связано с таким веществом, как коллаген", – объяснила врач-диетолог Карина Дайнеко.

И именно поэтому человечество начало погоню за коллагеном, как за эликсиром молодости. Но для того, чтобы организм получил коллаген, нужно просто насытить его соответствующими аминокислотами.

Вечная молодость доступна без операций и уколов / Фото: Depositphotos

"После поступления в организм порошковый или питьевой коллаген расщепляется до аминокислот, из которых синтезируется собственный коллаген, – комментирует специалист в эфире канала "Украина". – Так, из пищи можно получить аминокислоты. Они есть в рыбе, постных сортах мяса, яйцах, кисломолочных продуктах, например, в виде белых рассольных сыров или зернистого творога".

Итак, коллаген можно употреблять как в виде отдельных добавок, обойдутся которые в около 8 тысяч гривен на год. Но более бюджетный вариант – получать коллаген из продуктов питания или же покупая коллагеновых желе. Итак, секрет молодости не в деньгах, а в правильном подходе к своему здоровью.

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