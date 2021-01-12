MONATIK опубликовал редкое фото младшего сына

Сегодня у младшего сына артиста день рождения

Чаще всего певец Дмитрий Монатик показывает своих детей только со спины. В день рождения сына артист сделал исключение и опубликовал в Instagram архивное фото своего младшего сына Платона, которому сегодня исполнилось четыре года.

Снимок певец сопроводил трогательным постом. Монатик вспомнил, что в то время много гастролировал и очень хотел, чтобы сын родился в Киеве, когда артист будет дома.

Платон сын MONATIK / Фото: instagram.com/monatik_official

"Помню, как молил небеса, чтобы ты дождался и появился именно в день, когда мы все будем находиться в Киеве, и была возможность тебя достойно встретить! Ты услышал! И я уже тогда подумал: "Какой пунктуальный и ответственный человек." , – написал артист.

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Дима Монатик признался, что для его семьи дни рождения детей – очень важные праздники. Он также рассказал, какой характер у его сына.

"В этот день, четыре года назад, судьба нам подарила тебя! Весёлого, непредсказуемого, идейного, артистичного, прекрасного брата, потрясающего сына и, уже отчетливо понятно... с железным характером мужчину!, – написал певец.

Не забыл Дима Монатик поблагодарить свою жену Ирину за сына.

"Люблю тебя безгранично и благодарю каждый день за эти чудеса!", – написал Монатик.

Ранее MONATIK показал свой офис.