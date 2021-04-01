MONATIK представил клип, который готовил 20 лет. Видео до мурашек!

Сегодня главному мечтателю и ритмолову украинского шоу-бизнеса MONATIK исполняется 35 лет. Мультиартист приготовил подарок для всех поклонников. В день своего рождения он презентовал главный саундтрек документального фильма "Вечно танцующий человек" – "ресницы безопасности", а также клип, в который вошли редкие семейные кадры из личной и творческой жизни продюсера и креатора MONATIK.

Режиссером данной видеохроники стал Артем Григорян, который более 5 лет провел в путешествиях по гастролям вместе с командой артиста. В клипе Дима Монатик впервые показывает лица своих детей – Данила и Платона; видеозапись, как артист забирал сыновей из роддома; памятные кадры свадьбы со своей супругой Ириной Монатик и другие, очень личные моменты жизни.

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"ресницы безопасности" – это свет, пробивающийся сквозь тучи. Эта песня, как никакая другая описывает путь к цели: "сколько повидали, сколько раз ломали, как бы сильно не носила нас земля, а это было все не зря". Мы решили сделать на нее видеоработу, которая состоит из запечатленных моментов, архивов, видео, которые мы успели собрать из путешествий, гастролей из разных уголков мира. Это очень теплое видео, которое в период всемирной пандемии выглядит еще более ностальгично, и ты очень хочешь, чтобы вернулись эти времена. И я верю, что это так и произойдет", – рассказал артист о новом клипе.

Данная работа интригует перед большой премьерой документальной ленты "Вечно танцующий человек", которая выходит в широкий прокат 1 июня 2021 года.

Ранее MONATIK показал свой офис.