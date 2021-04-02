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MONATIK с сыновьями и супругой украсил обложку глянца. Посмотрите, какие красивые (фото)

2 апреля, 11:53

Анна Пономаренко

Артист показал семью в полном составе

MONATIK, который вчера отметил свое 35-летие, вместе со своей супругой Ириной Демичевой и сыновьями Даниилом и Платоном украсил обложку глянцевого журнала L'Officiel.

Для фотосессии семья облачилась в классические черные костюмы. Отметим, что это первое официальное фото артиста с его семьей, где видны лица малышей.

Дмитрий и Ирина Монатик с сыновьями Даниилом и Платоном / Фото: officiel-online.com

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В день своего рождения он презентовал главный саундтрек документального фильма "Вечно танцующий человек" – "Ресницы безопасности", а также клип, в который вошли редкие семейные кадры из личной и творческой жизни MONATIK. Там артист впервые и показал лица своих сыновей.

Кстати, семейная фотосессия дома – неплохая идея для того, как провести локдаун. А еще мы советуем посмотреть видео – пять фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске YouTube-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

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