Версія українською
$ 28
33,72

Морковное ризотто с печенью: рецепт Григория Германа

2 марта, 18:30

Ирина Маслова

Блюдо доступно и очень полезно

Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман в авторской рубрике "Вкусное утро" рассказал, как приготовить полезное во время весеннего авитаминоза блюдо – морковное ризотто с печенью. Это доступное и очень простое блюдо станет одним из ваших коронных. А гости и близкие оценят его за зрелищность во время приготовления.

Для приготовления ризотто по рецепту Григория Германа понадобятся:

Реклама

Читайте также: Что скрывает бурый рис и справедливо ли его считают полезным

Способ приготовления

  1. Поставить сковороду на огонь, добавить масло и 1 зубчик чеснока. Тем временем измельчить лук и зубчик чеснока, отправить на сковороду жариться. Морковь натереть и взбить блендером вместе с куриным бульоном.
  2. Засыпать промытый рис в сковороду и понемногу добавлять морковную смесь, давая ей испаряться. Когда вся лишняя влага испарится, добавить 50 г сливочного масла и жирные сливки. Измельчить зелень и смешать с морковным ризотто.
  3. На отдельной сковороде обжарить печень. В конце приготовления влить коньяк и поджечь. Техника "фламбе" поможет испарить лишний алкоголь. Только потом добавить уксус, сахар, соль и перец. Дать печени пропитаться специями и добавить 25 г масла.
  4. Подавать ризотто, выложив сверху печень.

Здесь найдете рецепт шницеля в оригинальном кляре.

Новости на эту же тему:

Красная, черная или кабачковая: какая икра лучше подходит к блинам Сочные и сытные шведские фрикадельки: готовим в мультиварке Готовимся к Масленице: 12 начинок для блинов для каждого знака зодиака Завтраки весны: 5 полезных и легких рецептов
печень рецепт ризотто Григорий Герман

Реклама

Новости партнеров

Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Соломия Витвицкая разводится с мужем
Кому и как проиндексируют пенсии с 1 марта