Морковный пирог с грецкими орехами: рецепт от Владимира Ярославского

Самые известные шеф-повара страны продолжают делиться своими рецептами. Владимир Ярославский рассказал о любимом морковном пироге, который разнообразит меню к Великому посту.
"И снова простой, но интересный десерт, который я использую в пост – морковный пирог. В нем нет сахара, муки пшеничной, сливочного масла и яиц. Можно есть практически всем", – говорит Владимир Ярославский.
Для морковного пирога нужно взять:
- 400 г – морковь очищенная
- 170 г – орех грецкий подсушенный (можно и фундук)
- 300 г – финики
- 150 г – овсянка
- 110 г – кокосовое масло (можно заменить на растительное масло без запаха)
- Корица
Как приготовить
- Натереть морковь на очень мелкой терке, добавить очищенные орехи.
- Финики очистить от косточки и мелко измельчить – лучше ножом.
- Овсянку (хлопья) измельчить на блендере в муку.
- Смешать все в миске, заправить теплым кокосовым маслом, перемешать, выложить в форму.
- Запекать в фольге при температуре 180 градусов примерно 30 минут.
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