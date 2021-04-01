Можно ли подцепить гепатит через маникюр и насколько опасен этот вирус: отвечает инфекционист

Сходили на маникюр, а позже почувствовали слабость – возможно, у вас гепатит

Если внезапно одолела слабость, апатия, упадок жизненных сил, а накануне вы выпили воды из-под крана или сделали маникюр, то причина может быть в вирусном гепатите. За съеденное немытое яблоко возможно придется расплачиваться рвотой и диареей, а вот незащищенный секс или тату, сделанное нестерильными инструментами, чреваты более серьезными последствиями.

Вирусов гепатита несколько: одни не причинят особого ущерба, а другие серьезно подрывают здоровье на долгие годы. Чем опасен гепатит, как распознать, что человек заразился и главное – как защитить себя и окружающих от этой инфекции, рассказала врач-инфекционист Елена Бидованец.

Елена Бидованец

Все ли вирусные гепатиты одинаково опасны

Основных типов вирусов гепатита пять: А, B, C, D, E. Все они поражают печень, но не все критично опасны для человеческого организма. Самые опасные – это вирусные гепатиты В (ВГВ) и С и (ВГС), в народе их называют "желтухой". Эти типы вирусов "коварны" тем, что люди мало о них знают, не сразу проявляются (человек довольно продолжительное время может не знать, что болен и заражать других), также они требуют специфической диагностики. А еще гепатиты В и С вызывают тяжелые осложнения: цирроз и рак печени.

Гепатит D тоже довольно опасен, остальные типы вирусов (А и Е) менее опасны, некоторые протекают вообще бессимптомно, вызывая лишь легкое недомогание.

Как понять, что заболел

Проявления инфекции зависит от типа вируса и индивидуальных особенностей организма заболевшего человека. Основные симптомы гепатитов:

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ярко выраженная слабость, быстрая утомляемость;

тошнота, рвота, иногда понос;

моча становится темного цвета, а кал, наоборот, – светлым;

кожа, слизистые оболочки и белки глаз приобретают желтый цвет.

Насколько опасно ходить в салон или сдавать кровь?

Тип вирусного гепатита также влияет на способ заражения этим заболеванием. Гепатитом А и Е можно заразиться при употреблении инфицированных продуктов или воды. А также при контакте с испражнениями зараженного человека.

Гепатитами В, С и Д можно заразиться, если происходит контакт слизистых оболочек или поврежденной кожи с инфицированными жидкостями или кровью, а именно:

При переливании инфицированной крови (вот почему переболевший данными типами гепатитов человек не может быть донором). При контактах с плохо обработанным инструментарием – при хирургических операциях, маникюре, татуировках, стоматологических процедурах). Половым путем при незащищенном сексе (без использования презерватива). От матери к ребенку во время родов. При употреблении наркотиков, когда вводят дозу одним и тем же шприцем несколько человек.

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А можно ли не заразиться, и, если заболел – то вылечат?

Защитить себя от гепатита В также можно с помощью прививки: в Украине бесплатная вакцинация проводится детям, согласно календарю прививок. Против вирусного гепатита С нет прививок, но хорошие новости в том, что заболевание сейчас хорошо поддается лечению. Хотя принимать препараты придется около месяца.

Чтобы не заразиться вирусными гепатитами, нужно:

тщательно мыть овощи и фрукты;

пить только проверенную воду, кипяченую или бутилированную;

выбирать для проведения маникюра, тату и других манипуляций салоны, где инструментарий стерильный;

заниматься сексом с презервативом.

Напомним, что ранее мы также писали о том, как помочь себе при отравлении.