Муж королевы Елизаветы попал в больницу из-за "инфекции" – Букингемский дворец

Герцог Эдинбургский все еще остается под присмотром врачей

Несколько дней назад супруг королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский принц Филипп был госпитализирован в лондонскую больницу. Сообщалось, что это лишь "мера предосторожности", которую порекомендовал личный врач Филиппа, но это не совсем так.

Во вторник стало известно, что муж королевы лечится от "инфекции".

"Герцог Эдинбургский остается в больнице короля Эдуарда VII, где ему оказывают медицинскую помощь в связи с инфекцией", – цитирует сообщение Букингемского дворца The Telegraph.

Принц Филипп / Фото: Getty Images

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Принц Филипп пробудет в клинике под присмотром врачей еще несколько дней. Сейчас он чувствует себя лучше и с нетерпением ждет выписки.

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"Он в порядке. Они следят за ним", – прокомментировал в понедельник принц Уильям.

К слову, в начале января принц Филипп вместе с королевой Елизаветой II привились от COVID-19. Это произошло прямо в Виндзорском замке, где супруги находились во время локдауна.

Ранее сын Филиппа, принц Чарльз навестил своего отца в больнице.