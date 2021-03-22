Парень купил новый iPhone 7, но увиденное внутри коробки повергло его в шок (фото)

Житель Таиланда утверждает, что не перепроверил заказ перед покупкой

Жителю Таиланда вместо iPhone 7 интернет-магазин прислал письменный стол в виде iPhone. Парень утверждает, что не перепроверил заказ перед покупкой – и это была его роковая ошибка. Об этом курьезном случае написало издание Oriental Daily.

По фотографиям в каталоге невнимательный покупатель не смог понять, что это не гаджет, а предмет мебели. Единственное, что его смутило, это стоимость доставки, которая оказалась непомерно высокой для небольшой коробки с айфоном.

Фото: twitter.com/fazlihalimmedia

Когда курьер привез посылку, юноша открыл коробку и удивился: внутри был стол в виде смартфона: с экраном, кнопкой "домой", динамиком, камерой и сенсорами. Вместо слота для SIM-карты у нее выдвижной ящик, куда можно складывать письменные принадлежности.

На сайте производителя выглядит этот стол примерно вот так:

Напомним, ранее iPhone 11 смог продержаться на дне озера почти 2 месяца без повреждений. Курьезный случай произошел в Disney World в американском городе Орландо (штат Флорида). Кроме этого, мы писали о парне, который чудом выжил в ДТП благодаря iPhone.