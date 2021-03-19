Мужчина обнародовал фото своей жены сразу после родов, но не учел одну деталь

Счастливый отец сделал фотографию своей жены с ребенком после родов, чтобы похвастаться родственникам, однако не учел одну маленькую, но важную деталь – он забыл обрезать снимок, на котором его супруга лежала на койке, обнаженная по пояс.
Подробностями этой неловкой истории на своей странице в TikTok поделилась сама роженица. По ее словам, партнер отправил родственникам фотографии, сделанные в родильном зале буквально через несколько мгновений после того, как малыш родился. Но он не заметил, что ее больничная рубашка была поднята выше бедер.
Ролик, на котором женщина рассказывает о неловком моменте, увидело больше 700 тысяч юзеров.
"Теперь в вашей семье нет тайн", "Мне очень жаль", "Боже, я бы убила своего мужа", – пишут подписчики женщины.
Любопытно, что некоторые мамы также поделиться своим печальным опытом.
"Я рожала в отделение неотложной помощи, а мой муж распространил фотографию моей дочери, выходящей из меня. На заднем плане были видны мои почки", – написала в комментариях одна женщина. "Да, и у меня было что-то подобное. Муж фотографировал ребенка на весах, а меня зашивали на заднем плане", – добавила вторая.
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Напомним, ранее произошла не менее интересная история. 32-летняя британка Мелани Бассетт с врожденным пороком, из-за которого в организме формируются две матки, родила тройняшек. В одной матке она выносила двойню, во второй – третьего ребенка. Бассетт стала первой женщиной в Британии, кто смог сделать это.
Кроме этого, беременная близнецами Джоанн Рейли из британского города Свинтон дважды родила в течение двух суток.
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