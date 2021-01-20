Мужчина сломал ноги в двух местах, чтобы стать выше на пять сантиметров (фото)

28-летний Альфонсо Флорес из американского города Даллас перенес операцию, чтобы увеличить свой рост со 180 до 185 сантиметров и стать похожим на баскетболиста. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Мужчину в 2020 году прооперировал хирург-ортопед Кевин Дебипаршад. В ходе операции в одной из клиник Лас-Вегаса врач сломал ноги Флореса в двух местах и установил в сухожилие ультрасовременную телескопическую штангу. Затем устройство медленно разделилось, отделив две части кости.

Пациент смог ходить уже через сутки после хирургического вмешательства. По его словам, операция оказалась не такой болезненной, как казалось в начале.

"Я знаю, что 180 сантиметров – хороший рост, и многие люди были бы рады ему, но я хотел быть немного выше", – признался американец. В числе своих кумиров мужчина назвал баскетболистов Майкла Джордана, Фила Джексона, Коби Брайанта и собственного отца.

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Напомним, 29-летний Луис Падрон из Аргентины пережил 32 пластические операции, чтобы стать похожим на эльфа. Сначала он изменил себе нос, а затем – поправил форму ушей, и уже шесть раз менял цвет глаз.

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Кроме этого, ранее мы рассказывали о судьбе мужчины, который отрезал себе уши и гениталии, чтобы стать рептоидом.