Мужчина снял на телефон, как в него попадает молния

Бразилец Жозе Омар де Оливейра и его друг Клаудио сняли на видео, как в них попадает молния. Инцидент произошел в шести километрах от бразильского муниципалитета Миндури, штата Минас-Жерайс. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Meteored.
"Когда я увидел рядом солнце и дождь, то решил снять их на видео, чтобы показать, как велик Господь и прекрасна природа, – рассказывает Оливейра. – В этот момент в меня ударила молния. Я почувствовал толчок и упал".
По словам мужчины, они с другом быстро побежали к машине, чтобы спрятаться. Бразилец думает, что молнию привлек его мобильный телефон.
В результате инцидента никто не пострадал.
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Напомним, ранее Донна Тиззард из британского города Рексем сняла на видео сильный разряд молнии, который поджег близлежащий дом.
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