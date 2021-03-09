Мужчине возместили 130 000 фунтов, потому что он поскользнулся на Baileys и травмировался

В аэропорту Хитроу (Великобритания) турист поскользнулся через "лужу" из Baileys Irish Cream и упал, об этом пишет The Drinks Business. Инцидент произошел возле стойки регистрации на один из рейсов British Airways, где другой пассажир разлил напиток и сделал алкогольную "лужу".

Baileys Irish Cream / Фото: Pinterest

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Пострадавший в результате поскользнулся и получил черепно-мозговую травму и обратился в суд. Дело тянулось с 2017 и только в 2021 было решено, что British Airways должна выплатить пострадавшему компенсацию размером 130 000 фунтов стерлингов.

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