Мужчины падают: в какой позе могут находиться только женщины

В китайской соцсети TikTok появился новый забавный челлендж: пары опуститься на четвереньки, положив голову на руки, затем резко заводят руки за спину. Как выяснилось, удержать равновесие в такой позе могут только женщины. Не верите – проверьте сами!
По одной из версий знатоков, это происходит из-за смещения центра тяжести. А поскольку тело женщин физиологически отличается от тела мужчин (кроме все прочего, оно, как правило, меньше и легче), пройти испытание могут только они.
Но говорить о смещенном центре тяжести все же сложно, ведь эта теория никак не подтверждена.
Скорее всего, причина кроется в начальной позе парочек. Можно заметить, что девушки (за редким исключением) держат ноги вместе, а парни разводят ноги, чтобы было удобнее.
К тому же, многое зависит от физической подготовки, ведь если мышцы натренированные, то такие челленджи им не страшны.
Напомним, ранее Риз Уизерспун запустила забавный флешмоб.
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Кроме этого, в социальной сети TikTok юзеры из США запустили очередной забавный флешмоб. На этот раз они переодеваются в пенсионеров, надевают маски и, используя поддельные удостоверения личности, покупают себе алкоголь.
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