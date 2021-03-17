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Мы посмотрели шпионский фильм "Код: Железная кора" – наши впечатления после просмотра

17 марта, 16:14

Владимир Грисюк

Фильм основан на реальных событиях второй половины ХХ века

18 марта в украинский прокат выходит шпионский триллер Доминика Кука "Код: Железная кора". Фильм основан на реальных событиях второй половины ХХ века.

Всем, кто любит историю, однозначно понравится эта кинолента: интриги, скандалы, запутанные расследования и ожесточенная борьба двух геополитических гигантов с ядерным оружием – СССР и США. Что будет дальше? Кто спасет мир от разрушения? Конечно же, он – Бенедикт Камбербэтч.

Фото: The Courier. Ironbark

Коротко о сюжете. Итак, на дворе 1962 год. Советский Союз разместил на Кубе ядерное оружие, направленное на США. Американцев не устраивают такие расклады, и они решили немедленно действовать. ЦРУ и Ми-6 предлагают обычному британскому бизнесмену Гревиллу Винну (Бенедикт Камбербэтч) стать "курьером" (то есть шпионом) и передавать им секретные документы из СССР. С той стороны уже работает засланный казачок – высокопоставленный офицер Олег Пеньковский (Мераб Нинидзе). И все должно было пройти гладко, но увы.

Фото: The Courier. Ironbark

Что понравилось:

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Что не понравилось:

Оценка – 7/10.

Напомним, ранее мы посмотрели "Мелочи" с Джаредом Лето: почему стоит увидеть этот фильм. Кроме этого, появился список самых ожидаемых фильмов на Netflix в 2021 году.

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Источник: Сегодня

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