На что способна сила мысли: реальные истории звезд

Чтобы притянуть в свою жизнь то, чего сильно хочется, нужно использовать силу мысли, слова и визуализировать свои желания. В этом уверены украинские звезды, которые рассказали личные истории в программе "Зірковий шлях" на телеканале Украина. А психологи Алла Клименко и Наталья Холоденко пояснили, как именно работает сила мысли, слова и визуализация.
Как работает сила мысли
Певица Оля Цибульская вспомнила, как силой мысли отменила утренние съемки, на которые очень не хотела ехать.
"Я помню, что я настолько этого не хотела, что я всю ночь плакала. И молилась, чтобы эта съемки не состоялась, я не могла не прийти, потому что у меня был контракт жесткий подписан и утром, когда мы проснулись, я была очень приятно удивлена, потому что этот человек позвонил на канал и сказал, что съемки не будет", – рассказала певица.
Актриса Ольга Сумская тоже верит в силу мысли: "Я помню, что я опаздывала на поезд и были огромные пробки. И я силой мысли – знаете "я тучи разведу руками" – просто повлияли на эти пробки и они исчезли. Я успела на поезд".
Однако ничего сверхъестественного в этих ситуациях нет, объясняет психолог Алла Клименко, которая уже 11 лет изучает счастье.
По ее словам, все дело в том, что у нас есть часть мозга, которая называется ретикулярная формация. То есть мы все больше и больше расширяем свой фокус на то, что хорошо. Все больше и больше мы замечаем вещей, которые работают.
Звезды, которые верят в силу мысли – смотрите видео:
"Соответственно много других ситуаций, когда человек хотел успеть на самолет, но не успел, он не так замечает, чем когда он хотел на него успеть и его задержали. Вот оно, чудо, вау, смотрите, как это сработало", – пояснила психолог.
Однако эксперт уверена: наши мысли все же имеют влияние на нашу жизнь.
"В психологии есть такой термин самосбывающиеся пророчества. Если говорить обычным языком, то это действительно мысли, которые становятся реальностью", – пояснила Алла Клименко.
Так артистка-менторка Ольга Горбачева на собственном опыте убедилась, что силой мысли можно повлиять на свою внешность.
"Женщина начинается из своих мыслей. И я говорю, что лучше для красоты работают не уколы и ботокс, а аффирмации, положительные установки для красоты: "Сегодня я выгляжу как никогда раньше. Моя кожа светится и каждая моя клетка наполнена молодостью"", – поделилась своим секретом певица.
Следует помнить, что такую же силу имеют и негативные мысли!
"Предположим девушка считает, что она некрасивая. И рано или поздно может произойти, что она буквально станет некрасивой. Если я считаю, что я хуже других, это делает меня грустной, расстроенной, мне не хочется ничего делать, и не появляется энергия для того, чтоб создавать какие-то проекты, я их не создаю, ничего не делаю, никуда не иду", – пояснила Клименко.
Как работает сила слова?
В то, что слова точно также, как и мысли, обладают силой, верят певицы Оля Цибульская, Вера Брежнева и певец Олег Винник.
"Когда я слышу от кого-то: я сделаю так, чтобы не было этого, нужно предотвратить каким-то там вещам недобрым. И как только ты сказал эту вещь – она сбудется. Например, если ты ребенку скажешь: ты не трогай плиту, она горячая. В результате ребенок гораздо быстрее получит этот ожог, чем, если бы вы не говорили об этом", – верит певец.
В то же время Алла Клименко поясняет, что очень многие люди формулируют свои мысли "не хочу, чтоб мне не везло". Или "боюсь, что вот этот произойдет". Таким образом, говорит психолог, мы формулируем их с негативной точки зрения.
"И естественно, начинаем себя фантазировать, как все будет плохо, как все будет ужасно. Это влияет на наше эмоциональное внутреннее состояние, естественно таким образом мы себя и ведем", – пояснила эксперт.
Певица Оля Полякова во время экзамена на откровенность пожаловалась Маше Ефросининой, что ее слова и желания часто сбываются. Не совсем так, как бы ей хотелось.
"Если мы хотим настроить себя на позитивную волну, нам стоит выбирать те мысли, про которые мы хотим думать, формулировать их положительно, конкретно, в настоящем времени, подробно, чтобы было понятно, чего конкретно и как я хочу", – советует психолог.
Потому что, если формулировать свои желания нечетко, может возникнуть конфуз.
Как работает визуализация желаний?
"Если я что-то хочу, я четко формулируя эту мысль, я придумываем, как это должно выглядеть и таким образом дохожу до определенных своих целей. Хотел себе дом –
получил дом. Хотел, чтоб у меня было много животных – у меня три ротвейлера", – рассказывает продюсер и певец Гена Витер.
Убедилась в силе визуализации и Наталья Холоденко, которая стала одной из самых известных психологов страны.
"Я когда-то вспомнила и поняла, что я много раз представляла, как у меня берут интервью. Все время, когда я шла в школу, или возвращалась с нее, я давала интервью, я разговаривала сама с собой, потому что мне было очень скучно. Я думаю, что эта визуализация просто сработала", – делиться личным опытом Наталья.
А Алла Клименко тем временем напомнила фразу, что жизнь дает нам только то, о чем мы осмелимся попросит. Поэтому, не ограничивайте себя в своих желаниях, формулируйте их правильно и они обязательно станут реальностью!
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