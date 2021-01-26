На что способна сила мысли: реальные истории звезд

Чтобы притянуть в свою жизнь то, чего сильно хочется, нужно использовать силу мысли, слова и визуализировать свои желания. В этом уверены украинские звезды, которые рассказали личные истории в программе "Зірковий шлях" на телеканале Украина. А психологи Алла Клименко и Наталья Холоденко пояснили, как именно работает сила мысли, слова и визуализация.

Как работает сила мысли

Певица Оля Цибульская вспомнила, как силой мысли отменила утренние съемки, на которые очень не хотела ехать.

Оля Цибульская на "Голосі країни 10" / Фото: пресс-служба

"Я помню, что я настолько этого не хотела, что я всю ночь плакала. И молилась, чтобы эта съемки не состоялась, я не могла не прийти, потому что у меня был контракт жесткий подписан и утром, когда мы проснулись, я была очень приятно удивлена, потому что этот человек позвонил на канал и сказал, что съемки не будет", – рассказала певица.

Актриса Ольга Сумская тоже верит в силу мысли: "Я помню, что я опаздывала на поезд и были огромные пробки. И я силой мысли – знаете "я тучи разведу руками" – просто повлияли на эти пробки и они исчезли. Я успела на поезд".

Актриса Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Однако ничего сверхъестественного в этих ситуациях нет, объясняет психолог Алла Клименко, которая уже 11 лет изучает счастье.

По ее словам, все дело в том, что у нас есть часть мозга, которая называется ретикулярная формация. То есть мы все больше и больше расширяем свой фокус на то, что хорошо. Все больше и больше мы замечаем вещей, которые работают.

Звезды, которые верят в силу мысли – смотрите видео:

"Соответственно много других ситуаций, когда человек хотел успеть на самолет, но не успел, он не так замечает, чем когда он хотел на него успеть и его задержали. Вот оно, чудо, вау, смотрите, как это сработало", – пояснила психолог.

Однако эксперт уверена: наши мысли все же имеют влияние на нашу жизнь.

"В психологии есть такой термин самосбывающиеся пророчества. Если говорить обычным языком, то это действительно мысли, которые становятся реальностью", – пояснила Алла Клименко.

Так артистка-менторка Ольга Горбачева на собственном опыте убедилась, что силой мысли можно повлиять на свою внешность.

Ментор Ольга Горбачева / Фото: пресс-служба

"Женщина начинается из своих мыслей. И я говорю, что лучше для красоты работают не уколы и ботокс, а аффирмации, положительные установки для красоты: "Сегодня я выгляжу как никогда раньше. Моя кожа светится и каждая моя клетка наполнена молодостью"", – поделилась своим секретом певица.

Следует помнить, что такую ​​же силу имеют и негативные мысли!

"Предположим девушка считает, что она некрасивая. И рано или поздно может произойти, что она буквально станет некрасивой. Если я считаю, что я хуже других, это делает меня грустной, расстроенной, мне не хочется ничего делать, и не появляется энергия для того, чтоб создавать какие-то проекты, я их не создаю, ничего не делаю, никуда не иду", – пояснила Клименко.

Как работает сила слова?

В то, что слова точно также, как и мысли, обладают силой, верят певицы Оля Цибульская, Вера Брежнева и певец Олег Винник.

"Когда я слышу от кого-то: я сделаю так, чтобы не было этого, нужно предотвратить каким-то там вещам недобрым. И как только ты сказал эту вещь – она ​​сбудется. Например, если ты ребенку скажешь: ты не трогай плиту, она горячая. В результате ребенок гораздо быстрее получит этот ожог, чем, если бы вы не говорили об этом", – верит певец.

Олег Винник / Фото: пресс-служба

В то же время Алла Клименко поясняет, что очень многие люди формулируют свои мысли "не хочу, чтоб мне не везло". Или "боюсь, что вот этот произойдет". Таким образом, говорит психолог, мы формулируем их с негативной точки зрения.

"И естественно, начинаем себя фантазировать, как все будет плохо, как все будет ужасно. Это влияет на наше эмоциональное внутреннее состояние, естественно таким образом мы себя и ведем", – пояснила эксперт.

Певица Оля Полякова во время экзамена на откровенность пожаловалась Маше Ефросининой, что ее слова и желания часто сбываются. Не совсем так, как бы ей хотелось.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Если мы хотим настроить себя на позитивную волну, нам стоит выбирать те мысли, про которые мы хотим думать, формулировать их положительно, конкретно, в настоящем времени, подробно, чтобы было понятно, чего конкретно и как я хочу", – советует психолог.

Потому что, если формулировать свои желания нечетко, может возникнуть конфуз.

Как работает визуализация желаний?

"Если я что-то хочу, я четко формулируя эту мысль, я придумываем, как это должно выглядеть и таким образом дохожу до определенных своих целей. Хотел себе дом –

получил дом. Хотел, чтоб у меня было много животных – у меня три ротвейлера", – рассказывает продюсер и певец Гена Витер.

Убедилась в силе визуализации и Наталья Холоденко, которая стала одной из самых известных психологов страны.

Психолог Наталия Холоденко / Фото: телеканал "Украина"

"Я когда-то вспомнила и поняла, что я много раз представляла, как у меня берут интервью. Все время, когда я шла в школу, или возвращалась с нее, я давала интервью, я разговаривала сама с собой, потому что мне было очень скучно. Я думаю, что эта визуализация просто сработала", – делиться личным опытом Наталья.

А Алла Клименко тем временем напомнила фразу, что жизнь дает нам только то, о чем мы осмелимся попросит. Поэтому, не ограничивайте себя в своих желаниях, формулируйте их правильно и они обязательно станут реальностью!

Тем временем мы выяснили 5 привычек здорового сна: что важно помнить.