На фоне слухов о разводе: Ким Кардашьян вернулась в Instagram и показала фото без обручального кольца

Ким отсутствовала в соцсети две недели

На днях СМИ начали писать о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся. Ходили даже слухи, что рэпер изменил своей супруге с блогером, певцом и владельцем бренда косметики Джеффри Старом.

И хотя ни Ким, ни Канье не публично не комментируют ситуацию, светская львица вернулась в соцсети. Кардашьян отсутствовала в Instagram около двух недель.

В сторис знаменитость запостила несколько видео, в которых рассказала о новинке своего бренда одежды и нижнего белья Skims. Примечательно, что на пальце Ким нет обручального кольца.

Реклама

Фото: instagram.com/kimkardashian

Ранее сообщалось, что Канье Уэст планирует сменить место жительства после развода с Ким Кардашьян. Согласно информации инсайдера, рэпер собирается переехать в Лондон ради проповеднической деятельности.

Инсайдеры отмечают, что Ким и Канье живут отдельно уже несколько месяцев.

Напомним, что недавно Ким Кардашьян прифотошопила свою сестру на семейное фото.