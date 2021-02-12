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На "Голос країни 11" придет знаменитая украинская певица: "Хочу устроить тренерам сюрприз"

12 февраля, 17:00

Анна Пономаренко

В проекте примет участие Надежда Мейхер

В это воскресенье, в День всех влюбленных, пройдет четвертый выпуск шоу "Голос країни 11". Мы подготовили 14 оригинальных идей, как провести этот день, а участники "Голосу" 14 февраля споют песни о любви.

Своим участием зрителей удивит украинская певица, экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер. Артистка, которая удивила зрителей в финале "Танців з зірками" исполнением оперы, решила сделать сюрприз своим коллегам и прийти на шоу в качестве участницы.

"Я пришла на "Голос країни", как когда-то Наталья Могилевская, Злата Огневич и Юрий Ткач. Хочу устроить тренерам настоящий сюрприз. Интересно, узнают они меня или нет", – интригует Надежда Мейхер.

Надежда Мейхер / Фото: пресс-служба

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Что споет певица – пока секрет. В четвертом эпизоде зрители также смогут увидеть ожесточенную борьбу за участника между тренерами, флирт Олега Винника с DOROFEEVA, а также выступление украинского актера театра и кино Виталия Борисюка, который решил испытать удачу на сцене шоу.

Ранее мы описывали, как прошел третий выпуск шоу "Голос країни 11".

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Надежда Мейхер Голос країни 11

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