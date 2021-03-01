На картах Google нашли огромный "инопланетный корабль" (фото)

В окрестностях американского городка Очопи в штате Флорида замечено нечто, напоминающее инопланетный корабль. "Фото НЛО" юзеры нашли на Google-картах, а затем опубликовали его на платформе Reddit.

На снимке показано, как из облаков выглядывает летающий объект в форме дисковидного блюдца. Однако при ближайшем рассмотрении загадочному явлению нашлось объяснение – это обыкновенная земная бабочка.

Фото: Google-карты

Как сообщает издание Daily Star, пролетев близко к объективу, она создала оптическую иллюзию: системы искусственного интеллекта смешали изображения, частично "растворив" насекомое в облаке.

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Напомним, ранее в открытом доступе появились секретные документы Центрального разведуправления США, связанные с сообщениями о НЛО. Все материалы опубликовал основатель интернет-ресурса The Black Vault Джон Гринвальд-младший.

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Кроме этого, Google помог обнаружить НЛО возле Зоны 51, которую недавно пытались штурмом взять конспирологи.