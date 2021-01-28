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На могиле Жанны Фриске женщины устраивают магические ритуалы

28 января, 17:38

Анна Пономаренко

На место, где покоится певица, приходят неизвестные, чтобы устраивать привороты

На могилу известной певицы Жанны Фриске, супругой которой хочет продать часть ее квартиры, приходят неизвестные женщины и устраивают там "магические ритуалы", сообщает Telegram-канал "Только никому".

К слову, артистка ушла из жизни в июне 2015 года. Была похоронена на Николо-Архангельском кладбище в Московской области.

"На Николо-Архангельское кладбище, где похоронена Жанна Фриске, съезжаются женщины со всей страны для магического ритуала. Разбрасывают там лепестки роз и собирают с могилы певицы снег, чтобы добавить его в суп мужчине, которого хотят приворожить", – говорится в сообщении.

Могила Жанны Фриске / Фото: instagram.com/olucj7

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Отметим, что Жанну Фриске до сих пор часто вспоминают в СМИ. В основном благодаря ее супругу, телеведущему Дмитрию Шепелеву, от которого певица родила сына. Дмитрий находится в довольно напряженных отношениях с родителями покойной Фриске и нередко из-за этого попадает в скандалы.

Ранее мы сообщали, что муж покойной Жанны Фриске выплатит ее семье семь миллионов рублей.

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Жанна Фриске

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