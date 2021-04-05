На NK накинулись в Сети за фото в купальнике: Что еще ей осталось показать?

Настя Каменских, которая устроила танцы в ванне на сцене гипершоу "Маска", показала фигуру в купальнике. Певица занята съемками собственного шоу, которые проходят в Мексике, и лишний раз не против надеть бикини.

На снимке, опубликованном в Instagram Насти, она стоит в раздельном тай-дай купальнике и собранными в пучок волосами. "Вид на сад", – коротко подписала фотографию NK.

NK

Фото: instagram.com/kamenskux

Пользователи сети не оценили кадр: "Ну, как-то не очень", "Стесняюсь спросить, для чего это фото", "Чересчур уже!! Что еще ей осталось показать?", "Бывает и лучше, а тут так себе".

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Но не все так категорично настроены по отношению к Насте, многие ее поклонники написали под постом такие комментарии: "Красотка!", "Просто огонь", "Девушка, вам не стыдно быть такой красивой?".

Напомним, что недавно СМИ раскрыли стоимость двухэтажного особняка Насти Каменских и Потапа.