По "Клубу Винкс" сняли фэнтези. Только теперь это сериал для взрослых (видео 18+)

В центре сюжета – пять студенток магической школы

Netflix выпустил трейлер фэнтези-сериала "Судьба: Сага Винкс" с возрастным ограничением 18+, который основан на популярном детском мультсериале "Клуб Винкс". Шоураннером проекта выступил Брайан Янг, известный по "Дневникам вампира", так что сериал о ведьминской жизни обещает быть атмосферным.

Премьера "Судьба: Сага Винкс" состоится уже 22 января, так что рассказываем, стоит ли его смотреть.

Кадр из сериала "Судьба: Сага Винкс" / Фото: Netflix

С момента выхода "Клуба Винкс" в 2004 году, мультсериал стал очень популярным среди молодых девушек, которые сейчас уже выросли и могут посмотреть адаптацию для взрослых.

В центре сюжета – пять студенток Алфеи – магической школы-интерната для юных фей. Девушкам предстоит научиться мастерству магии, контролировать свои способности и противостоять монстрам.

Кадр из сериала "Судьба: Сага Винкс" / Фото: Netflix

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Главную роль – фею Блум, играет Эбигейл Коуэн, известная зрителям по сериалу "Леденящие душу приключения Сабрины". Вместе с ней в сериале снялись молодые актеры Дэнни Гриффин, Ханна ван дер Вестхуйсен, Элиша Эпплбаум, Фредди Торп.

"Судьба: Сага Винкс" / Фото: Скриншот из YouTube

Съемки сериала проходили в Ирландии. Большинство сцен были сняты на студии, где снимали популярный сериал "Викинги".

Смотрите трейлер сериала "Судьба: Сага Винкс":

Ранее мы сообщали, что сериалы "Озарк" и "Корона" от Netflix стали главными претендентами на премию Critics’ Choice Awards.