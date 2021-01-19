По "Клубу Винкс" сняли фэнтези. Только теперь это сериал для взрослых (видео 18+)

Netflix выпустил трейлер фэнтези-сериала "Судьба: Сага Винкс" с возрастным ограничением 18+, который основан на популярном детском мультсериале "Клуб Винкс". Шоураннером проекта выступил Брайан Янг, известный по "Дневникам вампира", так что сериал о ведьминской жизни обещает быть атмосферным.
Премьера "Судьба: Сага Винкс" состоится уже 22 января, так что рассказываем, стоит ли его смотреть.
С момента выхода "Клуба Винкс" в 2004 году, мультсериал стал очень популярным среди молодых девушек, которые сейчас уже выросли и могут посмотреть адаптацию для взрослых.
В центре сюжета – пять студенток Алфеи – магической школы-интерната для юных фей. Девушкам предстоит научиться мастерству магии, контролировать свои способности и противостоять монстрам.
Главную роль – фею Блум, играет Эбигейл Коуэн, известная зрителям по сериалу "Леденящие душу приключения Сабрины". Вместе с ней в сериале снялись молодые актеры Дэнни Гриффин, Ханна ван дер Вестхуйсен, Элиша Эпплбаум, Фредди Торп.
Съемки сериала проходили в Ирландии. Большинство сцен были сняты на студии, где снимали популярный сериал "Викинги".
Смотрите трейлер сериала "Судьба: Сага Винкс":
Ранее мы сообщали, что сериалы "Озарк" и "Корона" от Netflix стали главными претендентами на премию Critics’ Choice Awards.