На шоу "Холостяк-11" пришла бывшая девушка умершего Стужука

Минувшим вечером стартовал новый сезон шоу "Холостяк", героем которого стал 31-летний харьковчанин Михаил Заливако. На проекте появилась бывшая девушка умершего блогера Дмитрия Стужука – Надин Медведчук. Девушка рассказала, зачем пришла на шоу, и почему бросила свой Instagram.

Дмитрий Стужук и Надин Медведчук

Известный украинский блогер Дмитрий Стужук умер 16 октября 2020 года. У него были проблемы с сердечно-сосудистой системой, а COVID-19 вызвал осложнения на сердце.

У Дмитрия Стужука осталась жена, с которой они расстались еще до его смерти, а также трое общих детей. С Надин у блогера был короткий роман, завязавшийся после его разрыва с супругой.

Надин Медведчук и Дмитрий Стужук / Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy, instagram.com/nadin5_

"Наши отношения длились около двух-трех недель. Дима заявлял, что тема брака для него закрыта, и он не собирается возвращаться к Соне. У нас были прекрасные доверительные отношения, я просто летала от счастья. Но в один момент Дима вместо оговоренного свидания со мной полетел в Турцию, где в тот момент отдыхала Соня", — рассказала ранее Надин Медведчук.

Девушка призналась, что Дмитрий пообещал ей рассказать, если помирится с женой. Но для нее это стало точкой в отношениях.

Реклама

Читайте также: Никита Добрынин – ведущий российского "Холостяка": как отреагировали в Сети

С 2013 года Надин Раскручивала свой Instagram. Сейчас на нее подписано почти 900 тысяч пользователей. На вопрос главного героя "Холостяк-11" – не ради ли пиара она пришла на проект, Медведчук ответила отрицательно, заявив, что даже бросила соцсеть.

Надин Медведчук и Михаил Заливако / Фото: instagram.com/holostyak.ukraine

"Я пожертвовала всем. Я закрыла свой Instagram. Я его раскручивала с 2013 года. Подписка растет с каждым днем... но сейчас именно тот этап, который для меня важен. Я готова отбросить все", – сказала блогер "холостяку".

Ранее мы рассказывали, что известно о главном герое "Холостяк-11" Михаиле Заливако.