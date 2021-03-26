На шоу "Маска" появится новый персонаж. Что известно о Месяце

Десятый эпизод популярного шоу "Маска" на телеканале "Украина" будет поражать зрителей оригинальностью и блеском. Кроме 7 основных персонажей, личности которых до сих пор не рассекретили, на сцену самого успешного и загадочного проекта телевидения выйдет новый герой – мечтательный и изменчивый Месяц.

Напомним, что на прошлой неделе в эфире "Маски" рассекретили сразу двух знаменитостей.

"Месяц – один из самых любимых образов, которые я создавал для гипершоу "Маска". Им я хотел передать все величие и красоту спутника, тесно связанного с нашим существованием на этой планете... Он символизирует наши эмоции, желания и чувства, поэтому блеск и свет легли в основу образа", – признается дизайнер Назар Дидык.

Месяц на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

В невероятном костюме использовано 1000 метров ледоптотоволокна, 10 метров светодиодной ленты, 12 метров темно-синей бархатной ткани с перламутровым блеском, а также 5 метров французской сетки с глиттером. Все это дало возможность передать глубину и красоту ночи.

Месяц / Фото: телеканал "Украина" Реклама

Костюм спроектирован таким образом, что платье-накидка одевается на металлический каркас на колесах. А каблуки высотой 22 см заказывали аж из Америки.

Таинственный Месяц – суперзвездный гость шоу "Маска", поэтому зрители и детективы увидят всего одно выступление героя и будут иметь только один шанс догадаться, какая знаменитость замаскировалась в этом образе. Чтобы помочь распутать эту головоломку, Месяц даст о себе несколько подсказок.

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Также в новом выпуске гипершоу "Маска" выступят любимые герои миллионов зрителей – величественное Солнце, романтический Дракон, трогательный Лягушонок, эпатажный Сом, эффектная Бабка, мужественный Носорог и невероятно милый Циклоп. Кого из них на этот раз рассекретят зрители?

Смотрите новый эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 27 марта, в 21:00 на телеканале "Украина".

А недавно Дмитрий Каднай раскрыл секрет, как проходят репетиции на шоу "Маска".