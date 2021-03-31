На шоу Маска появится суперзвездный гость: что о нем известно

Уже в эту субботу состоится полуфинал невероятно загадочного шоу "Маска" на телеканале "Украина". Кроме любимых участников, личности которых пока не рассекретили, на сцене самого популярного в Украине и всем мире шоу также зажжет таинственный гость – веселое и энергичное Мохито.

Этот яркий участник может разговорить каждого – недаром же он скрывается под маской такого пьянящего напитка. Но Мохито выступит в гипершоу "Маска" только один раз, поэтому зрителям и звездным детективам необходимо будет сразу отгадать, какая суперзвезда замаскировалась в этом образе. Чтобы сделать это было легче, герой даст несколько подсказок о своей личности.

Мохито / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Всем приветики! Я – не совсем украинский напиток, и кто-то до сих пор считает меня гостем здесь. Уже шесть лет я живу на две страны и ни одна из них не является моей родиной. Но я чувствую себя, как дома, потому что здесь меня очень любят. Украина стала для меня страной возможностей, – признается веселое Мохито в эфире телеканала "Украина". – Мохито умеет развязывать языки – со мной разговорчивыми становятся разные люди и даже огромная территория, которая составляет единство с точки зрения истории, природных условий, населения и т.д.".

Мохито / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Реклама

На грандиозной сцене шоу Мохито исполнит суперхит группы DZIDZIO "Я і Сара" и заставит танцевать абсолютно каждого как в зрительном зале, так и дома перед телевизором. Звездные детективы будут в восторге от его энергичного выступления и предложат сразу две версии, кто же может скрываться в этом костюме. Но будет ли среди них хотя бы одна правильная? Узнаем уже в эту субботу в полуфинале лучшей премьеры года – гипершоу "Маска".

Шоу "Маска" – самая популярная развлекательная программа года на украинском телевидении*. По аудитории 18+ (города 50 тыс. +), доля выпуска от 27.03.21 составила 25,12%, рейтинг – 9,01%, доля в момент снятия маски – 33,67%**. Охват за 10 выпусков 13 010 688 зрителей***.

Смотрите полуфинал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 3 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина".

* Среди развлекательных проектов, по аудиториям 18-54 (города 50+), 14-60 (города 50+), 18+ (города 50+), 4+ (вся Украина).

** Доля, рейтинг, доля в момент снятия маски выпуска от 27.03.21, по аудитории 18+ (города 50+), данные предварительные. *** Охват за 10 выпусков. Аудитория 4+, вся Украина.

Ранее Оля Полякова разозлилась на одного из участников шоу "Маска".