На шоу "Маска" впервые выступил Ворон: какая звезда скрывалась в этом костюме

В девятом выпуске шоу "Маска" на телеканале "Украина" появился новый персонаж, которого мы долго ждали. Это изысканный Ворон. Суперзвездный гость "Маски" исполнил песню группы НЕАНГЕЛЫ "Юра", а Андрей Данилко был единственным, кто угадал звезду, сам того не зная.

Напомним, что на той неделе рассекретили сразу двоих персонажей "Маски", среди которых впервые был Волк.

"Я в шоке! Впервые за все проект не могу определить пол участника. Или это девочка, которая пытается изображать мальчика, или мальчик, плохо изображающий девочку", – прокомментировал Данилко.

Ворон / Фото: телеканал "Украина"

Звездные детективы шоу не смогли прийти к общему мнению и попросили снять маску с загадочного гостя. Тогда выяснилось, что запутать детективов смогла популярная украинская певица Злата Огневич!

"Я сделала подсказку о "Зозуле" и думала, что после этого вы сразу догадаетесь! А когда сняла маску – пожалела, что согласилась участвовать, потому что хочу оказаться под маской во втором сезоне! Однако признаюсь – в костюме очень жарко и сложно, я даже потеряла равновесие – не видела ничего и думала, что упаду к зрителям", – поделилась Злата Огневич в шоу "Маска".

Злата Огневич на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Но звездные детективы отреагировали на появление коллеги весьма неоднозначно:

"Это очень неожиданно! Мы даже не могли себе такое представить! Твое имя мы вспоминаем чуть ли не в каждой программе, так как были абсолютно уверены, что Солнце – это Злата Огневич! И кто там теперь?" – прокомментировала Оля Полякова.

А Андрей Данилко, который перед выступлением Ворона предположил, что это Злата, признался – звезда поразила его перевоплощением и немного помогла: "Друзья, теперь мы знаем одно: Солнце – это не Злата Огневич!"

Напомним, что ранее в 8 выпуске шоу "Маска" рассекретили Мольфара.