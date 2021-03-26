На шоу "Маска" звездные детективы обидели Злату Огневич

Певица Злата Огневич стала гостьей девятого эфира гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". Певица примерила на себя костюм Ворона и сняла маску сразу же после выступления.

Злата признается, предложение принять участие в шоу было неожиданным, но интересным. Поэтому звезда без колебаний на нее согласилась. Но тогда она еще не представляла, в каком костюме будет выступать и как сложной задачей это для нее окажется.

"Меня просто спасло то, что я занималась танцами и балетом. Потому что в этих тапочках не просто неудобно танцевать, в них вообще сначала кажется, что ты и шагу не сделаешь", – поделилась Огневич.

Злата Огневич на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Злата Огневич полностью запутала звездных детективов. Во-первых, все думали, что в этом костюме мужчина, а во-вторых, некоторые детективы были уверены, что Злата скрывается под маской Солнца! Потому их реакция немного смутила артистку.

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"Судьи почему-то были в шоке. Я думала, что они почему-то не были рады видеть меня, и это немного огорчило. Затем я поняла, в чем дело. Потому что они там что-то себе намудрили с другими участниками", – рассказала участница шоу "Маска".

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"Это очень неожиданно! Мы даже не могли себе такое представить! Твое имя мы вспоминаем чуть ли не в каждой программе, так как были абсолютно уверены, что Солнце – это Злата Огневич! И кто там теперь?" – прокомментировала Оля Полякова.

Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в субботу, 27 марта, в 21:00 на телеканале "Украина".

Напомним, ранее Владимир Остапчук признался, чему пришлось мгновенно научиться на сцене шоу "Маска".