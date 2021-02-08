На телеканале "Украина" начинается новый сезон мейковер-шоу "Місія: краса!"

В понедельник, 15 марта, в 11:20 на телеканале "Украина" стартует мейковер-шоу "Місія: краса!". Четвертый сезон оказался настоящим испытанием для команды проекта. Ведь решать проблемы с внешностью и непримиримые противоречия участников, приходилось в условиях карантина. Но даже он не помешал найти более тридцати ярких и интересных историй разных пар. И ценность этих историй в том, что они дают возможность разобраться в себе не только героям мейковер-шоу, но и его зрителям.

В новом сезоне ведущие Ильяс Сахтара и Ирина Фролова помогают участникам не только изменить внешний вид с помощью новых образов, но и "вскрыть" глубокие психологические "нарывы", избавиться от боли, которая разрушала жизнь героев проекта, и кардинально поменять их представление о себе.

Истории у героев проекта очень разные – большая разница в возрасте, муж "домостройщик", супружеская неверность. Встречаются и очень драматичные: мысли о суициде, огромный финансовый долг, физическое насилие, ранняя беременность. Но всех героев объединяет одно – желание изменить свою жизнь.

"Многие на телевидении говорят, что их уже ничем не удивить, но я думаю, что это неправда, – сказал ведущий Ильяс Сахтара. – Человек – настолько странное существо, что изощренность ситуаций поражает. Есть страшные вещи, которые совершают люди, и если кто-то думает, что можно удивиться чему-то только в сложном артхаусном фильме, то жизнь иногда бывает похлеще кино".

Ирина Фролова и Ильяс Сахтара / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Порой, чтобы решить проблемы, нашим ведущим нужно было действовать довольно жестко. Решения были неприятными и даже болезненными для героев программы. Но, благодаря проделанной работе, участники выходили из проекта совершенно другими людьми. А тот образ, который выбирали для них ведущие мейковер-шоу, уже соответствовал внутреннему состоянию участников проекта.

"Для меня основная тема четвертого сезона – родители и дети. Если в третьем сезоне было больше выпусков о супружеских парах, которые лично меня очень тронули, то сейчас приходит все больше героев, которые говорят об отношениях "родитель – ребенок", – сказала ведущая Ирина Фролова. – Я вижу, что у наших молодых героев есть нехватка доверия к родителям, страх контроля и непонимания. Эти ситуации мотивируют еще раз подумать, в какой форме объяснить своим детям важные вещи, как сохранить доверие и дать ощущение, что бы ни случилось, я рядом".

В процессе работы не обошлось и без форс-мажоров, когда стало известно, что ведущая Ирина Фролова заболела коронавирусом. Но, так как производство программы нельзя было остановить, то один из выпусков полностью провел Ильяс Сахтара, а его партнерша помогала ему в режиме онлайн.

Что касается героев прошлых сезонов, то команда мейковер-шоу "Місія: краса!" получила огромное количество отзывов от участников. Для многих из них проект стал именно тем трамплином, который разделил жизнь на "до" и "после". Некоторые героини сбросили лишний вес и стали следить за собой, помня все рекомендации ведущих. Есть пары, чьи отношения значительно улучшились после прохождения заданий на проекте. Но есть и те, кто принял решение расстаться, понимая, что прошлые отношения были бесперспективными, а в новых можно создать счастливую семью. Что же ждет новых героев самого популярного мейковера украинского телевидения – узнаем совсем скоро.

Смотрите премьеру четвертого сезона мейковер-шоу "Місія: краса!" в понедельник, 15 марта, в 11:20 на телеканале "Украина".

Ранее мы рассказывали, как прошел третий выпуск шоу "Маска".