На "Золотом глобусе" разгорелся скандал из-за отсутствия темнокожих в жюри

Церемония "Золотой глобус" состоится в ночь с 28 февраля на 1 марта по Киеву

Этой ночью состоится церемония награждения "Золотой глобус". Из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдет онлайн. Накануне в Сети появился тег #TimesUpGlobes, а премию начали критиковать.

Все, что нужно знать о церемонии и номинантах "Золотой глобус-2021", мы рассказывали в этом материале.

Что произошло

Ежегодно победителя премии "Золотой глобус" выбирают путем голосования. Это делает Голливудская ассоциация иностранной прессы. Как выяснилось, в состав жюри в настоящее время не входит ни один темнокожий представитель, пишет Los Angeles Times.

"Золотой Глобус" / Фото: Getty Images

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В соцсетях тут же стали публиковать гневные сообщения по этому поводу с хештегом #TimesUpGlobes. Премию подвергли критике из-за "этических упущений".

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Тот факт, что в группе жюри есть представители разных рас, кроме чернокожих, подтвердили в HFPA (Голливудская ассоциация иностранной прессы). Представители ассоциации также заявили, что это проблема, которую они "намерены решить".

Отметим, что в числе потенциальных претендентов на "Золотой глобус-2021" такие кинозвезды, как Мерил Стрип, Оливия Колман, сэр Энтони Хопкинс, Розамунд Пайк и другие.

Ранее мы рассказали все, что известно о предстоящей церемонии "Оскар-2021".