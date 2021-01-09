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Начинаем приводить себя в форму: 5 детокс-супов, которые помогут похудеть

9 января, 12:00

Ирина Маслова

Они просты в приготовлении и содержат минимум ингредиентов

Будем считать, что основные январские праздники мы уже отгуляли. После обильной пищи, алкоголя и при практическом отсутствии движений наш организм не то что просит, а даже требует – дайте мне легкой еды, мне нужно отдохнуть, прийти в себя. И если вы уже задумались о том, как избавиться от наеденных за праздники килограммов, начните с питания. А именно – детокс-супов.

Суп из сельдерея, яблок и моркови

Фото: instagram.com/janekk7610/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Нагрейте оливковое масло, затем поджарьте лук и чеснок в течение 3 минут.
  2. Добавьте сельдерей, яблоко, нарезанную морковь, тертый имбирь и варите в течение 3 минут. Добавьте воду, доведите до кипения и варите 10 минут.
  3. Приправьте и подавайте.

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Суп с капустой брокколи и имбирем

Фото: instagram.com/food.english.kids/

Ингредиенты


Способ приготовления ⠀

  1. В кастрюле с небольшим количеством масла потушить лук, морковь, имбирь, чеснок, шампиньоны. Добавить куркуму, гвоздику. Залить 1 л воды и варить на небольшом огне в течение 20-30 минут.
  2. Добавить брокколи и варить ещё 5-7 минут. Посолить, поперчить. ⠀

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Суп с болгарским перцем и капустой

Фото: instagram.com/alexey_massage_krd/

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. Нарежьте овощи и зелень. Вскипятите в кастрюле 1,5 л воды, положите туда все ингредиенты и варите на маленьком огне под крышкой 40 минут.

Суп-пюре с кабачком и брокколи

Фото: instagram.com/vegan_woman_code

Ингредиенты


Способ приготовления

  1. Лук мелко нарезать и обжарить прямо в кастрюле в небольшом количестве масла до прозрачности.
  2. Добавить измельченный чеснок, имбирь, куркуму, соль, перец и обжарить все пару минут.
  3. Добавить брокколи, цветную капусту, разделенные на мелкие соцветия, и нарезанный кубиками кабачок. Закрыть крышкой и оставить на 10 минут.
  4. Залить водой, довести до кипения. Добавить нарезанный шпинат, петрушку и сок лимона.
  5. Проварить 5 минут и измельчить блендером.
  6. Приправить, подавать.

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Суп с картофелем и брокколи

Фото: instagram.com/dr.zhiboreva/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Лук и чеснок мелко порезать и пожарить до прозрачности на оливковом масле в глубокой кастрюле. Если вы используете сушеный базилик, то кладите его вместе с луком и чесноком и обжаривайте.
  2. Через минуты 3-4 залить все водой, довести до кипения.
  3. Добавить порезанный и очищенный картофель и брокколи (порезанную вместе со стеблем).
  4. Варить до готовности овощей.
  5. За 5 минут до готовности посолить, добавить порезанный базилик (со стеблями).

Здесь узнаете, от каких продуктов нужно отказаться во время завтрака.

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